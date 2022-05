FC Utrecht oogt lamgeslagen, maar seizoen kan in twee weken geslaagd zijn

FC Utrecht ontvangt morgen (21.00 uur) Vitesse in de halve finales van de play-offs. Het vertrouwen is broos na de blamage bij degradant Willem II (3-0) op de slotdag van de eredivisie. Interim-trainer Rick Kruys kondigt wijzigingen aan in zijn basisopstelling én heeft – op de langer geblesseerden na – iedereen beschikbaar.

Door Tim Reedijk



Natuurlijk ging het vandaag op Sportpark Overvecht-Noord over de wanprestatie van FC Utrecht van afgelopen zondag. Waar Utrecht al niet als favoriet de play-offs in zou gaan, werd nu eens te meer duidelijk dat het heel raar moet lopen als uitgerekend die ploeg over twee weken een Europees feestje viert. Maar zeg nooit nooit, in de play-offs. Dat weet geen ploeg beter als FC Utrecht, de play-offsploeg bij uitstek.

,,Ik vind wel dat ik een ploeg heb die zich kan opladen voor play-offs en weet wat daar gevraagd wordt”, vertelde Rick Kruys vanmiddag. ,,We hebben daarin veel ervaring. We weten al een tijd dat we play-offs gaan spelen.”

Hij sprak opnieuw over ‘een wanvertoning’ afgelopen zondag, en dat was volgens Kruys ‘geen afspiegeling van de manier waarop we met elkaar hebben gewerkt de laatste weken’. ,,De resultaten waren niet altijd top, maar ik zag wel drive. Die miste ik compleet tegen Willem II. Een teken voor het elftal dat als je iets minder bent dan normaal, je een heel middelmatige ploeg bent. Dat is een grote les van afgelopen zondag en hopelijk nemen we die mee naar de play-offs. Alles moet op honderd procent.”

Kruys mist uiteraard nog sterkhouders Fabian de Keijzer en Bart Ramselaar, en ook Tommy St. Jago. Verder is iedereen beschikbaar. ,,Er gaan wel wat wijzigingen komen”, kondigde Kruys alvast aan. Het doet denken aan 2019, toen interim-trainer Dick Advocaat – nu adviseur bij FC Utrecht – in de play-offs om allerlei redenen een nieuw team met voornamelijk spelers met een bijrol smeedde dat prompt de play-offs won, in de finales tegen Vitesse.

,,Een aantal jongens heeft de kans gehad, ik heb dingen uitgeprobeerd, waarbij je moet denken aan de balans en hoe mensen functioneren ten opzichte van elkaar”, legde Kruys uit. ,,Na Willem II is voor mij de eindconclusie gekomen, hoe ik denk dat wij uiteindelijk de meeste kans hebben op winst tegen Vitesse. De reeks die ik als trainer heb neergezet is niet goed genoeg en is geen reeks waarbij je denkt dat je daarmee de play-offs wint.”

FC Utrecht eindigde het eredivisieseizoen enigszins teleurstellend als zevende. De play-offs gaan, zoals wel vaker de laatste jaren, bepalen of het seizoen succesvol of toch grotendeels mislukt is geweest. ,,Dus moeten we de play-offs winnen”, constateerde Kruys. ,,We willen heel graag en gaan er alles aan doen. Je kan vijfde worden, een hartstikke goed eindnotering, maar win je dan de play-offs niet dan is iedereen teleurgesteld. Nu heb je de kans om de play-offs te winnen vanuit een positie waarmee je op voorhand niet tevreden bent.”