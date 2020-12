FC Utrecht nog zonder Gustafson en Paes in week van de waarheid

Met nog drie duels voor de winterstop breekt voor FC Utrecht de week van de waarheid aan. In het drieluik met Fortuna Sittard, FC Emmen en AZ moeten resultaten volgen om de tweede seizoenshelft met vertrouwen in te gaan.

Door Jeffrey van der Maten



De ambitieuze Utrechters staan na elf duels op de tiende plaats, met twaalf behaalde punten. Onder interim-hoofdcoach René Hake is het nog altijd wachten op de eerste overwinning, nadat afgelopen woensdag ook het spectaculaire bekerduel met Ajax (5-4) in het nadeel van Utrecht uitviel. Ook voor de positie van Hake zijn goede resultaten van belang. Na het laatste duel van het kalenderjaar, tegen AZ, wordt definitief de knoop doorgehakt of hij ook na de jaarwisseling aan het roer staat in de Galgenwaard.

Hake zelf blijft er nuchter onder. ,,Het is aan mij om gewoon mijn werk te doen. Als mensen daar wel of niet tevreden over zijn, dan hoor ik dat wel.’’ De 49-jarige oefenmeester houdt zich vast aan het steeds beter wordende spel. ,,We laten de laatste weken goede dingen zien, maar in topsport draait het uiteindelijk om winnen. Het is belangrijk om de positieve dingen om te zetten in resultaat.’’ Utrecht maakte indruk tegen PSV (2-1) en Ajax, maar tot een zege leidde dat niet.

Interne redenen

Morgenavond kiest Hake opnieuw voor Eric Oelschlägel tussen de palen. Eerste doelman Maarten Paes staat voorlopig aan de kant met een hersenschudding, terwijl Tijmen Nijhuis is gedaald in de pikorde. Nijhuis was enkele weken terug tijdelijk eerste keuze, maar werd in de verloren bekerwedstrijd tegen Ajax buiten de selectie gelaten wegens ‘interne redenen’.

Verdedigers Eric Bergström en Leon Guwara én middenvelder Simon Gustafson blijven in de ziekenboeg en zijn tegen Fortuna Sittard niet beschikbaar. Wél verwelkomde Hake deze week Adam Maher terug in de groepstraining. Een basisplaats komt voor de middenvelder echter nog te vroeg. Tegen Ajax koos Hake voor een middenveld met Joris van Overeem, Sander van de Streek en Bart Ramselaar.