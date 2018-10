FC Utrecht niet met B-elftal tegen ASWH, Görtler blijft staan

Door Tim Reedijk



Zijn elftal gaat niet op de schop, al blijven ook niet de elf namen die zondag wonnen van Willem II (0-1) staan. Dat komt deels door pijntjes bij basisspelers uit die wedstrijd. Ook wil Advocaat wat andere spelers aan het werk zien. Mark van der Maarel, Emil Bergström, Leon Guwara en Sander van de Streek lijken morgen de kans krijgen bij FC Utrecht op de posities waarop ze zelf het best uit de voeten kunnen.



Maar de kern blijft staan. En tot die kern behoort nu dus ook, tijdelijk of niet, Lukas Görtler. De Duitser speelde in de spits tegen Willem II en is ook verzekerd van een basisplaats tegen de amateurs uit Hendrik-Ido-Ambacht. En ja, dan is de vraag: als je Advocaat heet, in hoeverre ben je dan bezig met zo’n wedstrijd tegen ASWH? ,,We hebben ze bekeken, Marinus en Rick (Dijkhuizen en Kruys, red.) zijn naar een wedstrijd geweest en we weten dat ze 5-3-2 spelen en wat hun sterke punten zijn. We weten dat we tegen dit soort ploegen niets te winnen hebben. We hebben het toen gezien met VVSB, dus we onderschatten ASWH zeker niet. Maar win je deze, dan zit je bij de laatste zestien.”