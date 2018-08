FC Utrecht maakt werk van rentree Letschert

Fitheid NAC-doel­man Muric wordt van dag tot dag bekeken

15 augustus 's Ochtends bleef hij binnen, na de lunch meldde hij zich buiten op het trainingsveld in Zundert. Arijanet Muric is aan de betere hand, maar of hij De Graafschap haalt, is de nog maar vraag. NAC geeft desgevraagd aan dat van dag tot dag bekeken wordt of de doelman fit genoeg is voor zaterdag.