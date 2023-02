FC Utrecht knokt zich in verlenging naar verrassende bekerzege bij AZ en is kwartfinalist

Nee, het werd natuurlijk niet nog een keer 5-5 in Alkmaar zoals tien dagen geleden in het competitietreffen tussen AZ en FC Utrecht. Maar de magere 0-0 ruststand was dan wel weer het andere uiterste van die 5-5 (tien dagen geleden was het toen al 3-3). Vermakelijk zoals toen was het dit keer slechts bij vlagen tijdens het op papier misschien wel aantrekkelijkste affiche van de achtste finales van het bekertoernooi.

Of het moet de kolderieke goal zijn waarmee FC Utrecht-verdediger Nick Viergever de score opende in de tweede helft en de hectische slotfase van de reguliere speeltijd toen Jesper Karlsson eerst een strafschop miste maar even later alsnog kon scoren. Het moet gezegd: spannend bleef het in Alkmaar tot het laatste moment dat scheidsrechter Jochem Kamphuis floot. Een treffer in de ietwat chaotische verlenging en een bal op de paal in diezelfde verlenging kleurden uiteindelijk nog een duel dat maar moeilijk op gang kwam.

De oorzaak van het soms voorzichtige spel van beide clubs was overduidelijk: er was vrees bij beide laatste linies die er in elk geval alles aan deden om niet weer vijf treffers om de oren te krijgen. De Griekse FC Utrecht-spits Tasos Douvikas, vorige keer nog een van de uitblinkers met een hattrick maar werd nu nauwelijks in stelling gebracht door zijn medespelers.

Ook zijn collega en landgenoot aan de andere kant, Vangelis Pavlidis, kreeg nauwelijks kansen van de stug verdedigende Utrechters die zich niet nog een keer verschalkt wilden zien worden door de in de eredivisie zo gevreesde spits.

AZ was in eigen huis op zoek naar revanche, zoveel was duidelijk. Revanche voor die 5-5 die toch vooral voor de ploeg van trainer Pascal Jansen een teleurstelling was geweest en ook voor de recente averij die was opgelopen in Volendam waar het afgelopen zaterdag nog 1-1 speelde. Kostbare punten die AZ weleens duur kunnen komen te staan in de titelstrijd die straks pas echt losbarst. Het zelfvertrouwen voor die titelstrijd zal dinsdagavond na de bekeruitschakeling in elk geval niet zijn toegenomen.

FC Utrecht, zich in de eredivisie richtend op de play-offs voor Europees voetbal, speelde dinsdagavond voor de herhaling van een even fraai bekeravontuur als dat van 2020 toen de finale van het toernooi tegen Feyenoord niet gespeeld kon worden vanwege corona. Een eindstrijd zit er in elk geval nog in voor de club die matig aan het seizoen begon en met Henk Fraser al een trainer versleet maar met de nieuwe trainer Michael Silberbauer de weg naar boven weer lijkt te hebben ingezet.

AZ-middenvelder Sven Mijnans, de goed spelende recent van Sparta overgenomen winteraanwinst, had de kans om zijn ploeg in de eerste helft al op voorsprong te zetten maar miste zoals AZ dinsdagavond sowieso mogelijkheden om het zichzelf een stuk makkelijker te maken. Dat kwam hen ruim een halfuur voor tijd duur te staan toen verdediger en voormalig AZ-speler Nick Viergever de bezoekers met een soort van zondagsschot dat iets had van een voorzet toch wel verrassend op voorsprong zette.

Een slotoffensief met onder andere invaller Mayckel Lahdo kwam bij AZ aanvankelijk niet van de grond, totdat scheidsrechter Jochem Kamphuis een nogal discutabele strafschop toekende aan AZ na een overtreding van invaller Ruben Kluivert op Jens Odgaard. Jesper Karlsson miste, treurde niet te lang en rondde razendsnel daarna alsnog prima af voor 1-1.

De ploegen wachtte zo een verlenging, waarin FC Utrecht-invaller Naoki Maeda goed was voor winnende treffer in de eerste helft van de verlenging. Voor de Japanner was het zijn eerste goal voor de club en een hoogtepunt in zijn nog maar korte Utrecht-carrière, die nog zo ongelukkig begon met en beenbreuk tijdens een invalbeurt van tegen Ajax.

AZ probeerde het daarna nog met man en macht, maar FC Utrecht hield stand. Daarmee is voor de ploeg uit de Domstad de eerste kwartfinaleplaats sinds het seizoen 2016-2017 een feit.

