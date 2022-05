FC Utrecht klaar met biergooiers: ‘Gek word je ervan, ik snap oprecht het nut er niet van’

Met de 3-1 overwinning op Vitesse in de knip tijdens de eerste wedstrijd in de play-offs, leeft FC Utrecht hoopvol toe naar de return in Arnhem van zondagmiddag. De ploeg van Rick Kruys is, de langdurig afwezigen daargelaten, compleet. Eén ergernis leeft wel in De Galgenwaard: het gedrag van een deel van de eigen aanhang, dat met bier en andere spullen gooide. ,,Gek word je ervan.”

Het is nog tamelijk vroeg om nu al conclusies te trekken, maar FC Utrecht lijkt herboren tijdens de play-offs. Donderdagavond, in de eerste van twee wedstrijden tegen Vitesse, speelde de ploeg van Rick Kruys een van z’n beste wedstrijden van het seizoen. Met een klinkende 3-1 overwinning als gevolg. En dat biedt hoop voor de return van zondag in stadion Gelredome. Al waakt Kruys voor al te veel euforie. ,,Het is rust, zo zie ik het”, stelt de oud-middenvelder, die komend seizoen weer de rol van assistent vervult onder de nieuwe trainer Henk Fraser. ,,We zullen in Arnhem dezelfde strijd en passie moeten tonen als in de heenwedstrijd. Dan maken we een goede kans.”

Willem Janssen deelt de opvatting van zijn coach, die in Gelredome dezelfde selectie tot zijn beschikking heeft als in De Galgenwaard. De routinier, die na dit seizoen afzwaait als prof, stelt dat het geloof groot is in Utrecht. ,,Het zal echt niet makkelijk worden tegen Vitesse, wat natuurlijk gewoon een goed elftal heeft. Maar ons spel en de uitslag die we hebben neergezet heeft ons vanzelfsprekend vertrouwen gegeven. We zijn er klaar voor.”

Ergernis

Ergernis leeft er daarentegen ook in De Galgenwaard. Ergernis over een klein deel van de aanhang, die zich tijdens FC Utrecht - Vitesse misdroeg door met onder meer bekers bier te gooien. ,,Gek word je ervan”, zegt Janssen. ,,Kijk, 99 procent van de Bunnik Side is geweldig. Ook tegen Vitesse was de sfeer weer waanzinnig mooi. Maar steeds weer dat bier gooien? Ik snap oprecht het nut er niet van om dit soort gedrag te vertonen. Ze benadelen de club en als elftal worden we er ook bepaald niet beter van. Zelf kreeg ik ook een aansteker naar mijn hoofd geslingerd, al zal dat vermoedelijk niet de bedoeling van ze zijn geweest. Heel triest dat dit gebeurt.”

Kruys baalt er, zegt hij, van ‘dat we het hier überhaupt over moeten hebben’. ,,Ze zijn ooit ergens met dat biergooien begonnen en nu zie je het bij zo’n beetje elke club gebeuren. Een heel vervelende trend. Laten we hopen dat we snel klaar zijn met dit soort onzin. Iedereen baalt ervan.”