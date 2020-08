FC Utrecht in eigen huis maatje te groot voor povere elftallen AZ

FC Utrecht speelde langer dan een helft in dezelfde formatie. Bij de thuisspelende ploeg mochten Davy van den Berg (19 jaar, speler van Jong FC Utrecht) en aanwinst Django Warmerdam (24) zich voor het eerst aan een groter (FOX Sports kijkend) publiek in het shirt van FC Utrecht laten zien – en dat deden ze overigens met verve. De Domstedelingen begonnen met trainen op 6 juli en zijn een stuk langer bezig met de voorbereiding dan AZ (19 juli). De ploeg van trainer John van den Brom was ook een stuk beter op elkaar ingespeeld dan die van AZ. FC Utrecht controleerde de complete eerste helft en kwam binnen tien minuten verdiend op voorsprong via Simon Gustafson, die een voorzet van Gyrano Kerk achter Marco Bizot werkte. Legio kansen kreeg de thuisploeg om die voorsprong te vergroten in de eerste helft, met name via spits Adrián Dalmau die nog niet helemaal scherp was.

In het tweede bedrijf was het beeld niet veel anders; snel na rust werd een doelpunt van Bart Ramselaar afgekeurd en even later schoot Warmerdam via de vuisten van de ingevallen goalie Hobie Verhulst op de lat. AZ kreeg pas enigszins grip op de partij toen Van den Brom een tiental spelers wisselde na een uur spelen en veel spelers van Jong FC Utrecht, dat vorig seizoen een uitstekend jaar draaide in de Keuken Kampioen Divisie, de kans gaf om zich te laten zien. Het leverde meteen de eerste grote kans van AZ op, via Ferdy Druijf die naast schoot. Maarten Paes moest daarna nog tweemaal ingrijpen om de gelijkmaker van AZ te voorkomen. Aan de andere kant miste Jonas Arweiler een kans op de beslissing.



De oefenzege zal lekker aanvoelen in Utrecht, tegen de ploeg die afgelopen seizoen in de eredivisie nog met 0-3 won in Stadion Galgenwaard. Maar uiteraard zegt een oefenwedstrijd als deze niets over de verhoudingen. Hoe die zijn, zien we bij de competitiestart op zaterdag 12 september om 16.30 uur met, juist, FC Utrecht tegen AZ.