FC Utrecht haalt transfervrije NEC-verdediger Souffian El Karouani binnen

FC Utrecht heeft zich voor volgend seizoen versterkt met Souffian El Karouani. De 22-jarige Marokkaanse international komt transfervrij over van NEC en tekent een contract voor drie jaar in Utrecht.

,,Souffian is een linksback die sterk is aan de bal, technisch vaardig is en ervan houdt om de hele flank te bestrijken”, verklaarde technisch directeur Jordy Zuidam van FC Utrecht. ,,Hij draagt dus ook graag aanvallend zijn steentje bij en beschikt over een groot loopvermogen.”

,,Souffian is fel en agressief in de duels. Hij is een speler met een ontzettende drive, een echte winnaar. Hoewel hij nog jong is, heeft hij al veel ervaring opgedaan en wedstrijden op het hoogste niveau gespeeld. Bij ons kan hij zijn ontwikkeling verder doorzetten. We zijn blij dat we Souffian vanaf komend seizoen kunnen toevoegen aan onze ploeg”, aldus Zuidam.

El Karouani maakte in augustus 2019 bij NEC zijn debuut in het betaald voetbal. De verdediger speelde inmiddels honderd competitieduels voor de club uit Nijmegen. Hij kwam tot op heden drie keer in actie voor Marokko.

