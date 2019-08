FC Utrecht haalt Ramselaar terug naar Galgenwaard

De middenvelder zat gisteren nog bij de wedstrijdselectie van PSV voor het duel met Apollon Limassol, naar nu bleek de laatste keer. Onder Phillip Cocu speelde de Amersfoorter nog geregeld, Mark van Bommel zag geen toekomst voor Ramselaar bij PSV. De club, de zaakwaarnemer van Ramselaar en de middenvelder zelf zochten de hele zomer naar een oplossing en die is nu gevonden in de vorm van een terugkeer naar zijn oude club. Ramselaar wordt normaal gesproken verkocht. Bedragen zijn nog niet bekendgemaakt. De verwachting is ook niet dat dat gaat gebeuren. Zodra FC Utrecht alle formaliteiten heeft afgerond, kan hij worden gepresenteerd.

Janssen speelde samen met Ramselaar in diens eerste periode bij FC Utrecht, daar waar Ramselaar kind van de club is. Hij zette zijn eerste stappen op de amateurvelden bij VVZA en RODA ‘46 voordat FC Utrecht hem in 2010 naar de opleiding haalde. Van daaruit stroomde hij door naar het eerste elftal. De Amersfoorter maakte zijn eerste minuten in de hoofdmacht van FC Utrecht in het seizoen 2014/2015. Het seizoen erop brak de middenvelder definitief door en speelde hij alles. Aan het begin van het seizoen 2016/2017 besloot PSV de drievoudig international naar het Philips Stadion te halen. Hij had in het kampioensseizoen 2017/2018 een belangrijke bijdrage, met zeventien duels in de basis in de eredivisie.