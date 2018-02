FC Utrecht haalt Boymans terug

Vleugels of valkuil? NAC komt alle directe concurrenten nog tegen

15 februari In de degradatiestrijd treft NAC nog alle vijf de directe concurrenten. De Bredanaars lijken dan ook op tijd in vorm te komen. Of piekt de ploeg van Stijn Vreven te vroeg; zorgen de complimenten voor de gewenste vleugels, of is het juist een valkuil?