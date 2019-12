FC Utrecht geen satellietclub bij samenwerking met Barça

FC Utrecht wordt daarbij geen satellietclub van de Catalanen, al zijn de contacten over spelers logischerwijs snel gelegd bij een samenwerking. Zo repte hoofd jeugdopleiding Patrick Kluivert van de Catalaanse grootmacht er in de Spaanse krant SPORT over dat hij talenten als Riqui Puig (20) en Carles Aleñá (21), spelers die in de hoofdmacht van Barcelona niet veel aan spelen toekomen, graag in Nederland zou willen stallen. ,,Ik geef daarbij een voorkeur aan Ajax, maar we hebben ook een overeenkomst met FC Utrecht.”



Al is die samenwerking niet gebaseerd op het verhandelen van spelers, zoals bijvoorbeeld NAC Breda een tijdje een verkapte opleidingsclub van Manchester City was. De samenwerking tussen FC Utrecht en Barça draait om kennisoverdracht over bijvoorbeeld de academie en de scouting. Technisch directeur Jordy Zuidam van de Utrechters is meermalen in Barcelona geweest om die samenwerking door te spreken met de koploper van de Primera Division.