FC Utrecht favoriet, maar dat zegt niks

Finale play-offsFC Utrecht eindigde in de competitie hoger dan Vitesse, maar een garantie voor winst in de finale van de play-offs is dit allerminst.

Vanavond (20.45 uur) spelen Vitesse en FC Utrecht in Arnhem de eerste finale in de play-offs. Zaterdag is in Utrecht de return. De winnaar gaat naar de voorronde van de Europa League. Voor het Nederlandse voetbal is het goed als de beste clubs van ons land Europa ingaan. Maar gebeurt dat ook? Vaak niet.

De winnaar van de play-offs is namelijk zelden de ploeg die ook in de reguliere competitie het hoogste eindigde. Sinds de oprichting van de Europa League in 2009 zijn in Nederland de play-offs om één ticket negen keer gespeeld. Slechts tweemaal won de club die daar gezien de competitiestand het meeste recht op had. In beide gevallen betrof het overigens wel FC Utrecht (2013 en 2017). In de zeven andere gevallen mocht dus een lagergeklasseerde ploeg de grens over.

Volledig scherm Mason Mount van Vitesse probeert eerder dit seizoen Willem Janssen van FC Utrecht uit te spelen. © Pro Shots

Als FC Utrecht Vitesse verslaat gaan in elk geval weer eens onze beste clubs Europa in. Want FC Utrecht eindigde als vijfde, Vitesse als zesde. FC Utrecht had vijf punten meer. In de halve finales klopten FC Utrecht Heerenveen (8ste) en bleef Vitesse ADO Den Haag (7de) de baas. PSV, Ajax, Feyenoord en AZ zijn reeds zeker van een Europees avontuur. Dat is de top 4.

Thriller

Vorig jaar won FC Utrecht de play-offs na een thriller in de finale tegen AZ. In Alkmaar verloor Utrecht met 3-0, maar die schade werd thuis gerepareerd met exact dezelfde score. Na strafschoppen was FC Utrecht de sterkste.

Het is nog nooit gebeurd dat een ploeg twee jaar op een rij de play-offs om een Europa League-ticket won. Dus FC Utrecht kan die primeur pakken. In Arnhem werd het eerder dit seizoen 1-1, thuis won FC Utrecht met 5-1. Maar dat zegt dus niks.