FC Utrecht doet pijn aan de ogen en blijft steken op gelijkspel tegen Cambuur

Door Dennis van Bergen



Onvermoeibaar zette de Bunnik Side nog maar eens een liedje in, vanavond, in de slotfase van FC Utrecht-Cambuur. In de voorgaande fase had de ploeg van Henk Fraser heus z’n goede wil getoond aan de bijna volle Galgenwaard, maar sexy of opwindend was het allemaal niet. Vandaar de zoveelste, hartstochtelijke steunbetuiging vanaf de tribunes. Tevergeefs, bleek later. Het duel met de Friezen eindigde in een teleurstellende 0-0.

Dominant zijn, tegenstanders de wil opleggen; de krachtige ambities weerklonken afgelopen weken geregeld bij de club die zo graag wil wedijveren met de echt grote jongens in de eredivisie. Vergezichten zijn het, met de nadruk op ‘ver’. Als één conclusie kon worden getrokken uit het duel met de Friezen, was het die wel. Net zoals vorige week, toen RKC tenminste gelijkwaardig was aan die zo ambitieuze ploeg van Galgengaard, was het ditmaal een andere waarschijnlijke degradatiekandidaat die FC Utrecht pijnlijk aan het wiebelen bracht. Veelzeggend: na rust was Cambuur het dichtst bij een doelpunt. De prima keepende Vasilis Barkas redde kort na de pauze bekwaam op een inzet van Jamie Jacobs.

Weinig avontuur

Balletje breed, balletje terug. Veel avontuur zat vanavond opnieuw niet opgesloten in het spel van FC Utrecht, dat net zoals in Waalwijk overigens wel aardig begon en via onder meer Bas Dost, Othmane Boussaid en Daishawn Redan uitgelezen creëerde op een of meerdere treffers. Daarna zakte die aanvalsdrang weg als een ontbijtmaaltijd in de late ochtend. Met te veel spelers die teleurstelden, zoals Taylor Booth, Modibo Sagnan, Djevencio van der Kust en de energieke maar weinig efficiënte Boussaid.

In Utrecht gaat het deze weken veel over het systeem. De zo naar spektakel snakkende achterban zou graag een elftal zien met drie aanvallers. Fraser op zijn beurt denkt dat hij met zijn huidige speelwijze tenminste zo aanvallend kan spelen. Eenvoudigweg omdat attractiviteit, vindt hij, niet per se gebonden is aan een in beton gegoten tactiek.

Volledig scherm Redding van FC Utrecht-keeper Vasilis Barkas. © Pro Shots / Jasper Ruhe

Tegen Cambuur joeg zijn ploeg in de tweede helft onmiskenbaar op die felbegeerde treffer. Serieus in kansrijke positie kwam FC Utrecht echter niet eenmaal. Ook een mislukte schwalbe van Luuk Brouwers in het strafgebied leverde terecht niets op. Veel treffender kon de huidige status van de ploeg niet worden geduid. Met twee puntjes, bijeengesprokkeld tegen twee vermoedelijke ploegen uit het rechterrijtje, is het elftal op z’n zachtst gezegd nog tamelijk zoekende.

De aanhang van FC Utrecht? Die kon z’n woede niet onderdrukken. ‘Schaam je kapot’, echode het na het laatste fluitsignaal door het stadion.

Goal Alert

Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens wedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club. Volg ook al het (internationale) voetbal in ons live voetbalcenter.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.