FC Utrecht-captain Willem Janssen (35) stopt na het seizoen met voetballen

Janssen speelde onlangs tegen SC Cambuur zijn vierhonderdste eredivisiewedstrijd. Hoelang hij nog door zou gaan? ,,Daar denk je wel meer over na. Het is iets voor de komende tijd, maar het zijn wel dingen die je je af gaat vragen. Je moet het langzaam op je in laten werken en kijken welke kant je op wil. Of ik denk aan stoppen deze zomer? Het komt iets meer op in je hoofd, maar dat is niet heel concreet", zei hij toen nog.

Nu heeft Janssen besloten na dit seizoen te stoppen: ,,Er kwam langzaam een gevoel bij me bovendrijven van: ‘Is dit nog waar ik heel veel voldoening uit haal? Is dit nog waar ik iedere dag plezier uit haal?’ Gaandeweg kwam er het besef dat ik het gevoel heb dat het na dit seizoen goed is", vertelt Janssen op de website van FC Utrecht.

,,Ik heb het idee dat dit een mooi moment is om te stoppen. In de wetenschap dat mijn situatie is veranderd en dat ik inmiddels een bepaalde leeftijd heb. Ik heb gemerkt aan mezelf dat ik al die jaren als prof vollebak ben gegaan, helemaal all-in. De situatie hoe die nu is en hoe die, denk ik, in de toekomst ook zou blijven, heeft me doen beseffen dat ik het niet op een andere manier kan dan volledig all-in te gaan. Toen ik eenmaal de knoop had doorgehakt, voelde ik me opgelucht.”

Janssen begon zijn professionele voetbalcarrière bij VVV-Venlo, waarna hij nog speelde voor Roda JC, FC Twente en sinds 2013 voor FC Utrecht. Daar is hij de laatste weken niet altijd meer verzekerd van een basisplek. Desondanks gaat de captain er naar eigen zeggen nog vol tegenaan in de laatste maanden van zijn carrière: ,,Iedere minuut die ik speel, voel je nog steeds die verantwoordelijkheid. En die pak ik ook, en dat voelt ook hartstikke goed. Het geeft me juist nog meer motivatie om die laatste maanden alles eruit te halen wat er in zit en om met het meest fantastische gevoel af te sluiten.”

Tehnisch directeur Jordy Zuidam spreekt met veel respect over Janssen: ,,Zoals we met z’n allen bewondering hadden voor de manier waarop Willem vorig jaar terugknokte van een zware blessure, zo diep is ook ons respect nu voor het feit dat hij zelf aangeeft dat het moment daar is gekomen om, aan het einde van dit seizoen, te stoppen als profvoetballer. Willem is een mooi mens en een buitengewoon krachtige captain. Hij doet alles als prof op volle kracht, zonder concessies. Dat vergt veel van een mens. Zeker als je dat al járen doet. We zijn enorm dankbaar voor alle 247 wedstrijden die Willem al voor FC Utrecht heeft gespeeld én voor de wedstrijden die nog komen gaan. We zouden Willem graag voor de club behouden, daar hebben we al gesprekken met elkaar over gevoerd en zullen we de komende periode een vervolg aan geven.”

