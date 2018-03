FC Utrecht blaft wel maar bijt niet door tegen PSV

FC Utrecht is er niet in geslaagd koploper PSV pijn te doen. Aan kansen geen gebrek, maar PSV was veel dodelijker in de afronding waar Utrecht vooral blafte en niet doorbeet.

Door Ard Schouten

De Domstedelingen begonnen prima aan het duel in Eindhoven, waar ze in competitieverband voor het eerst en meteen laatst wonnen in 1980. De matchwinner van toen, Gerard van der Lem, blijft nog een jaartje in de geschiedenisboeken.

Utrecht stond al rap op een 2-0 achterstand, waar het ook met 2-0 voor had kunnen komen. Eerst stuitte Sander van de Streek op PSV-goalie Jeroen Zoet, vervolgens mikte de mee opgekomen Mark van der Maarel op de paal. Daarna was het woord aan de thuisploeg, via Bart Ramselaar – zijn inzet gviel via het bovenbeen van Ramon Leeuwin binnen – en een beauty van Luuk de Jong die Leeuwin en en passent David Jensen het nakijken gaf.

Utrecht-trainer Jean-Paul de Jong had het gemis van Zakaria Labyad opgelost door Urby Emanuelson een basisplaats te gunnen. Hij speelt op de positie van Yassin Ayoub die meer vanaf 10 geposteerd stond. Achter Sander van de Streek en Gyrano Kerk. Dat werkte prima, al speelde Utrecht in het Philips Stadion een duel zoals het daar al zo vaak speelde. Het gevoel krijgend aardig mee te doen, om in de tegenaanval afgetroefd te worden. Eigenlijk gebeurde precies dat waar Utrecht vooraf zo beducht op was, maar het lukte vanwege een gebrek aan scherpte voorop niet een ander scenario te schrijven.

Na rust was het goede gevoel wel weg, want in de eerste de beste tegenstoot werd Sean Klaiber afgetroefd door Steven Bergwijn die de Eindhovense marge op drie goals zette. Daarmee tekende PSV voor de 22ste thuiszege op rij tegen Utrecht, dat na acht duels weer eens weet wat verliezen is. Alleen Willem II komt qua negatieve resultaten in Eindhoven een klein beetje in de buurt. De Tricolores verloren de laatste vijftien wedstrijden op verplaatsing bij PSV.