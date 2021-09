FC Utrecht benadeeld: afgekeurd doelpunt Van der Hoorn had moeten tellen

Het discussiepunt was of de handsbal van Adrián Dalmau voorafgaand aan de treffer van Van der Hoorn opzettelijk (strafbaar) was of niet (niet strafbaar), een regel die sinds dit seizoen veranderd is. ,,Wij hadden hier geen ingreep van de VAR willen zien”, aldus Wiedemeijer. ,,We vinden dit namelijk geen strafbaar hands.”