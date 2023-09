FC Twente Vrouwen neemt eenvoudig eerste horde richting groepsfase Champions League

In aanloop naar het duel had Pot Sturm Graz omschreven als ‘een kwalitatief sterke tegenstander’. Maar zijn speelsters hadden niet veel te duchten van de Oostenrijkse ploeg. FC Twente ging met een ruime marge de rust in. Renate Jansen had in de 23ste minuut voor de 3-0 gezorgd: ze kopte een corner van Marisa Olislagers binnen. En vlak voor het rustsignaal schoot Sophie te Brake de bal hard in de kruising: 4-0.