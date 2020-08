FC Twente vertrouwt in Rotterdam op de negatieve testen

FC Twente reist zondag naar de coronabrandhaard van Nederland voor een oefenwedstrijd in de Kuip tegen Feyenoord. Is dat verantwoord nu er bij Feyenoord ook al twee spelers positief zijn getest?

Het oefenduel tussen FC Twente en Fortuna Sittard begon maandag tien minuten later, omdat de Limburgers met enige vertraging bij De Grolsch Veste waren gearriveerd. De reden: de staf en spelers wilden pas vanuit Van der Valk in Hengelo naar het stadion komen, als de testresultaten van FC Twente bekend waren.

Pas toen die opnieuw allemaal negatief bleken te zijn, stapte de delegatie van Fortuna in de bus. „Ik snap hun reactie wel”, zegt FC Twente-doelman Joël Drommel. „We hoorden pas na 17.00 uur de uitslagen van de test. Dat moet gewoon veel sneller”, zei trainer Ron Jans voor het duel bij FOX Sports. De tests bij FC Twente werden zondagmorgen afgenomen. Vorige week voor het duel met Excelsior’31 duurde het twee dagen, voordat de resultaten bekend waren.

Volledig scherm Xandro Schenk gaat zonder problemen de duels aan, zoals hier maandag met aanvaller Rasmus Karjalainen van Fortuna Sittard. © BSR Agency

Naar de Kuip

FC Twente reist zondag voor het derde oefenduel naar de coranabrandhaard van Nederland: Rotterdam. Maandag maakte de overheid bekend dat er tegen de Tukkers 5000 mensen bij de wedstrijd in de Kuip mogen zijn. Dat zijn er tweeduizend meer dan afgelopen zondag tegen Sparta. Alle bezoekers moeten een mondkapje dragen. Afgelopen zaterdag zag de onder 18-formatie van de FC Twente/Heracles Academie af van een bezoek aan Feyenoord. Het duel werd verplaatst naar Almelo.

Quote Als alle lichten bij beide clubs op groen gaan, zie ik geen belemme­ring om te voetballen Xandro Schenk, verdediger FC Twente

Negatieve testen FC Twente

Bij Feyenoord zelf zijn op dit moment twee spelers positief getest. De club maakte dat zaterdag en maandag – een dag voor en een dag na het oefenduel met de stadgenoot – bekend. De tweede speler zat tijdens de wedstrijd van zondag nog in zijn incubatietijd en kon op dat moment nog geen andere spelers besmetten met het virus, zo heeft Feyenoord laten weten. Bij FC Twente is er nog niemand positief getest.

Geen belemmering

FC Twente-verdediger Xandro Schenk zegt zich op voorhand geen zorgen te maken over het bezoek aan Rotterdam. „We worden allemaal voor elke wedstrijd getest en als vervolgens bij beide clubs alle lichten op groen gaan, dan is er in mijn ogen geen belemmering meer om te voetballen. Als spelers en staf kom je elke dag met dezelfde mensen in aanraking en die worden getest. Dat geeft je wel een veilig gevoel.” Ook de mensen die zich in de nabijheid van de spelers ophouden - bijvoorbeeld de technisch directeuren en de persvertegenwoordigers - moeten voor elke wedstrijd een test ondergaan.

Quote De spelers stappen zondag uit de bus en gaan meteen richting kleedkamer Paul van der Kraan, Algemeen directeur FC Twente

Veilig te spelen

De club gaat zorgvuldig te werk richting het duel van zondag. „Er is contact tussen de teamartsen en veiligheidsmensen van beide clubs”, zegt FC Twente-directeur directeur Paul van der Kraan. „De spelers stappen bij aankomst bij het stadion uit de bus meteen richting kleedkamer en komen alleen in aanraking met personen die getest zijn. Dan mag je ervan uitgaan dat het veilig is de wedstrijd te spelen.”

Volledig scherm Joel Drommel en Kik Pierie maandagavond op de tribune bij de wedstrijd tussen FC Twente en Fortuna. © BSR Agency

Testen normaal

Drommel snapt de urgentie van vaak testen. „Al is het geen feest als ze met een staaf diep in je keel en neus gaan, maar het is voor je eigen gezondheid en die van andere mensen, dus dan onderga je zo’n test gewoon.”

De doelman en de verdedigers passen buiten de bubble van de club in het dagelijkse leven wel extra op, zeggen ze. „Ik zoek het niet op en vermijd de drukke plekken. Als profsporter heb je een bepaalde verantwoordelijkheid, het is wel ons vak”, zegt Schenk. „Ik sta er nuchter in, maar je moet nu even geen contact zoeken met de fans”, vult Drommel aan. Geen foto- en handtekeningenmomenten dus. „We worden vanuit de club goed begeleid en het is zaak je aan de maatregelen te houden. Je moet het gevaar niet opzoeken.”