FC Twente verschalkt tandeloos FC Utrecht en zoeft Ajax voorbij in titelstrijd

Met gevoel voor theater liet hij de dankbetuigingen van de 28.500 toeschouwers over zich neerdalen, Ramiz Zerrouki, na afloop van FC Twente-FC Utrecht. Zijn meesterlijke pass op doelpuntmaker Vaclav Cerny had de inleiding betekend van de tamelijk makkelijk tot stand gekomen overwinning. En nu, wist het technisch zo verfijnde Feyenoord-target, had de titelstrijd van de Tukkers een nieuwe dimensie gekregen. Dankzij de 2-0 zege laat zijn ploeg Ajax en AZ voorlopig achter zich op de ranglijst. Veelzeggend voor de stemming in de Grolsch Veste was het, de wijze waarop Zerrouki even trots als zelfverzekerd zijn tocht maakte langs de uitgelaten tribunes. In Overijssel lijkt de stiekeme kampioensdroom nu steeds een beetje realistischer te worden. Een hulpeloos FC Utrecht, waarin verdediger Modibo Sagnan zich de 1-0 van Cerny mocht aanrekenen, had niets te vertellen.

Nauwelijks kansen voor Utrecht

De opgestapte coach Henk Fraser kreeg vaak het verwijt dat hij FC Utrecht te verdedigend liet spelen. Maar onder zijn opvolger Michael Silberbauer was het vandaag niet anders in Enschede. Zijn elftal, waarin Jens Toornstra, Sander van de Streek en Sean Klaiber ontbraken vanwege blessures, creëerde nauwelijks een kans in de Grolsch Veste. En als er al enige dreiging was, meestal via Othmane Boussaid of Taylor Booth, ontbrak de eindpass.



FC Utrecht was in Enschede de sportschoolhouder die zich na maanden op de bank hangen weer op de crosstrainer had gewurmd. Het oogde onwennig, angstig en nu en dan onbeholpen. Illustratief: de mogelijkheid die Bas Dost onbenut liet nadat Booth hem kort na rust had bediend. De spits kreeg de bal van dichtbij niet achter doelman Lars Unnerstall van de Tukkers. Niet veel later besliste Virgil Misidjan de wedstrijd. Tussen drie FC Utrecht-spelers prikte hij de 2-0 binnen.