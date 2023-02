FC Twente-trainer Ron Jans over bekerkraker: ‘Dit is een ander Ajax dan een maand geleden’

Een kleine maand geleden in de competitie was FC Twente Ajax voetballend de baas. Donderdagavond staan beide clubs in de achtste finales van het bekertoernooi weer tegen elkaar. In Enschede is er niet veel veranderd, in Amsterdam nagenoeg alles.

Destijds op 14 januari trof FC Twente een club in crisis, een club in paniek ook en vol van de stress. Het was nog het elftal van Alfred Schreuder, een trainer zwaar onder vuur in die dagen. Sinds kort is Ajax het elftal van John Heitinga.

En toeval of niet: sindsdien won de landskampioen twee keer met ruime cijfers, al zullen de sceptici meteen wijzen naar de geringe tegenstand: Excelsior en Cambuur. In voetballand wordt er met veel nieuwsgierigheid uitgekeken naar de eerste echte test voor Ajax, donderdagavond in een uitverkochte Grolsch Veste. Is Ajax echt op de weg terug?

Alles anders

In vergelijking met de eerste ontmoeting van dit jaar (die overigens in 0-0 eindigde, terwijl FC Twente lange tijd een man meer had), zal het elftal van Ajax naar alle waarschijnlijkheid op zeven posities anders zijn ingevuld. De backs zijn niet meer hetzelfde, Álvarez staat centraal achterin, Berghuis en Bergwijn zijn teruggekeerd, Tadic is de spits en Kudus de man rechts voorin.

Quote Bij Ajax is de negatieve tendens weg. De deur is opengegaan en er is frisse lucht binnengeko­men Ron Jans, trainer FC Twente

„Vorige maand waren we de betere ploeg. Als je dat normaal gesproken zegt, denk je: doe even normaal, maar in dit geval klopt dat wel. Maar dit is een ander Ajax dan toen”, weet FC Twente-trainer Ron Jans. „En dan gaat het me niet om de poppetjes die anders staan. De lucht is een beetje opgeklaard, de negatieve tendens is weg. Als je in een spiraal naar beneden zit, dan wordt de omgeving negatief en dat zie je in het veld terug en na afloop bij de interviews van spelers. En nu is dat verdwenen. Zulke dingen gebeuren vaak op de korte termijn. De deur gaat open en er komt weer frisse lucht binnen. Alleen daarom al verwacht ik een wedstrijd die meer gelijkwaardig zal zijn.”

Groot contrast tussen januari en zondag

Zo goed als FC Twente in de eerste 35 minuten in Amsterdam was, zo zwak was de ploeg afgelopen zondag in de tweede helft bij FC Groningen (1-1). Beide wedstrijden eindigden in een gelijkspel, maar het gevoel was totaal anders. „We waren zo ontevreden, misschien wel het meest van het gehele seizoen”, zegt Jans. „Het is heel lang geleden dat een tegenstander op basis van de statistieken een grotere kans had om te winnen dan wij. Meestal zijn we dit seizoen de bovenliggende partij. Nu hadden we op basis van de cijfers moeten verliezen.”

Quote Tegen Ajax moeten we laten zien dat er nog een rekening van Groningen opstaat. Het is een prachtig affiche. Ron Jans, trainer FC Twente

Met Ajax op bezoek is er geen mooiere kans denkbaar op revanche. „Je moet leren van dingen en weer door”, aldus Jans. „We zijn ongeslagen in 2023, we doen het thuis fantastisch en hebben een geweldig publiek dat er achter staat. Tegen Ajax moeten we laten zien dat er nog een rekening van Groningen opstaat, maar wat nog veel belangrijker is: als je verder komt, dan zit je bij de laatste acht. Het is een prachtig affiche. We zullen top moeten zijn.”

Blessures

Positief is dat dat Mees Hilgers en Michal Sadilek, die allebei uitvielen tegen FC Groningen, op tijd fit lijken te zijn. Het tweetal trainde woensdag nog apart van de groep, maar Jans heeft goede hoop. „Ik denk dat alles goed komt”, zegt hij. „Maar het is nog niet helemaal duidelijk. Dat weten we eigenlijk pas op de dag van de wedstrijd. We sparen in elk geval geen spelers. Dat zou waanzinnig stom zijn om te doen. In deze fase van het bekertoernooi doen ploegen dat ook niet meer.”