FC Twente-trainer Ron Jans kondigt afscheid al aan

,,Mijn hele leven en mijn tijd worden bepaald door voetbal, en daar zit niet veel vrije tijd in. Zolang je gezond bent is het ook wel prettig dat je zelf je tijd kunt inrichten. In 2025 ben ik geen trainer meer”, aldus de oud-voetballer.

Jans doet het dit seizoen goed met FC Twente. De club staat vierde met 25 punten, 3 minder dan koploper Ajax. Het is zijn derde jaar als hoofdtrainer in Enschede. De fans willen graag dat hij doorgaat bij de club. ,,Dat wordt bepaald door de club. Op dit moment wil ik daar geen beslissing over nemen, want je weet nooit wat er nog verandert in een seizoen. Ik vind ook gewoon dat de club moet bepalen. Als je zelf van tevoren al iets aangeeft, vind ik niet verstandig. Dan loop je voor de muziek uit en dat doe ik niet.”