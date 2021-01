FC Twente-spits Danilo worstelt: Op zoek naar de glimlach van 2020

Op de ochtend na de ontmoeting met Ajax wees Ron Jans zijn spits nog eens op al die mooie uitdagingen van dit seizoen: ‘Zorg nou dat je het hier goed blijft doen, werk hard, blijf voor de ploeg spelen, doe je ding, maak je goals en je zit volgend seizoen bij een prachtige club.’ De boodschap van de trainer kwam hier zo’n beetje op neer. Het was een soort van peptalk, omdat Jans doorhad hoe Danilo er mee zat dat Ajax Sébastien Haller voor 22 miljoen euro had gekocht.



Eén dezer dagen gaat Jans weer zitten met Danilo, zo kondigde hij zondag na de wedstrijd bij FC Groningen aan, maar de toon zal dit keer iets anders zijn. „Hij is niet top uit de winterperiode gekomen. Ik vind hem niet fris, niet in het afronden en niet in het druk zetten”, zei Jans na het duel. De oefenmeester wisselde Danilo tegen FC Groningen na een uur spelen. De lichaamshouding nadat hij het veld uitliep was er niet bepaald eentje van een blije speler, al kan het natuurlijk ook zijn dat hij vooral teleurgesteld was over zijn eigen prestatie.