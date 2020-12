FC Twente - Sparta

Samenvatting Advocaat klaar voor nieuwe reeks met Feyenoord: ‘Belang­rijk­ste is dat we Europees voetbal halen’

20 december Dick Advocaat leed bij Vitesse zijn eerste competitienederlaag als trainer van Feyenoord. Toch zat de Hagenaar na de 1-0 in Arnhem niet bij de pakken neer. Het einde van een reeks? ,,Dan gaan we weer opnieuw beginnen’’, was Advocaat strijdbaar.