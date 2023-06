FC Twente slaat toe in extremis en boekt verdiende zege op Heerenveen in play-offs om Europees voetbal

FC Twente heeft zich donderdagavond een perfecte uitgangspositie verschaft voor de return zondag in Enschede. Dankzij een treffer van Manfred Ugalde diep in blessuretijd won de ploeg van Ron Jans met 2-1 van Heerenveen.

Hoe dicht het soms bij elkaar kan liggen, werd donderdagavond in een paar tellen weer eens bevestigd. Het duel in Heerenveen was al bijna ten einde toen Gijs Smal zijn eigen doelman Lars Unnerstall passeerde. Tot opluchting van alles en iedereen bij FC Twente eindigde de bal op de paal.

Een paar tellen later was daar het moment van Manfred Ugalde. De spits kreeg donderdagavond de bal maar niet langs Andries Noppert. Althans, tot de 94ste minuut dan, toen was hij de keeper eindelijk de baas: 1-2. Die treffer leidde tot ongekende vreugdetaferelen in het Twentse kamp. Beslist is er nog niets, maar de ploeg die dit seizoen ongeslagen is in eigen stadion, moet zondag in Enschede de klus kunnen klaren tegen dit Heerenveen.

Mannen in bonus

Zo werd het de avond van de nieuwe eerste man in de spits Manfred Ugalde, die zijn waarde al tijden onderstreept. Dat geldt ook voor een andere man in bonus bij FC Twente. Sinds maart is Vaclav Cerny de rechterspits die bij vlagen weer doet denken aan het grote Ajax-talent van weleer. Barstend van het zelfvertrouwen en de energie dartelt de Tsjech al weken het geluk tegemoet. Van buiten naar binnen, altijd op zoek naar het schot, of zijn medespelers: elke tegenstander weet wat er gaat gebeuren, maar vrijwel niemand heeft het wapen om hem af te stoppen als hij op snelheid ligt.

In de negentiende minuut was daar de actie en de goal, die ook zomaar in een stripboek hadden kunnen ontstaan. Zo wonderlijk mooi en gracieus uitgevoerd. Cerny zette aan voor de dribbel, vond onderweg eerst onderweg Michel Vlap, vervolgens Manfred Ugalde en na de dubbele een-twee schoof hij de bal beheerst in het doel: 0-1.

Sterke fase Twente

Na een wat rommelig begin vormde die treffer de inleiding voor de beste fase van FC Twente. Met Ramiz Zerrouki en Michal Sadilek als de heersers op het middenveld borduurde de ploeg van Ron Jans voort op het overtuigende spel van de laatste weken. Bij FC Twente wisselden de spelers voortdurend van positie en bij Heerenveen hadden ze geen idee waar ze het moesten zoeken. Manfred Ugalde was na iets meer meer dan een half uur spelen ook dichtbij een tweede treffer, maar zijn kopbal uit een hoekschop van Cerny werd door doelman Andries Noppert nog net over de lat getikt.

FC Twente was de baas in Heerenveen, al was het wel telkens oppassen geblazen als de Noorse linkerspits Osame Sahraoui op avontuur ging.

Fout Unnerstall

Dat het ondanks het Twentse overwicht na 45 minuten 1-1 stond, was op de eerste plaats het gevolg van een zeldzame fout van Lars Unnerstall. De minst gepasseerde keeper van de eredivisie verkeek zich op slag van rust op een schot van afstand van Tom Haye. Tegelijkertijd zag je in die minuten daarvoor al iets van verslapping ontstaan bij de bezoekers.

Volledig scherm © Pro Shots / Paul Meima

Ander beeld

Zoals zo vaak zorgde dat ene doelpunt aanvankelijk voor een wending bij beide ploegen. Heerenveen voelde opeens het vertrouwen en de steun van het publiek, terwijl FC Twente wat aangeslagen oogde en grossierde in slordigheden. Toch was na een uur spelen de eerste kans in de tweede helft voor FC Twente toen Ugalde zich op zijn karakteristieke eigen wijze door het strafschopgebied frommelde.

Beide ploegen kregen daarna kansen. Unnerstall moest redding brengen op een inzet van Sahraoui en de Belg Antoine Colassin zag zijn schot maar net naast gaan. Aan de andere kant was het Ugalde die opnieuw op Noppert stuitte, nadat hij door de sterke invaller Wout Brama (hij verving Zerrouki) met een prachtige steekpass alleen voor de doelman was gezet. Een paar tellen later was Noppert weer een sta-in-de-weg. Dit keer bij een kopbal van dichtbij van Robin Pröpper.

Het verschil tussen de eerste en tweede helft was misschien wel het duidelijkst terug te zien in het grillige optreden van Cerny. Zo onnavolgbaar als hij soms was in het begin, zo weinig gelukkig was hij verderop in de wedstrijd. Zes minuten voor tijd werd hij zelfs gewisseld voor Daan Rots.

De enige aanvaller van de aftrap in de eerste helft die toen nog op het veld stond was Ugalde. Uitgerekend hij schoot FC Twente in de blessuretijd naar de zege.

Goal Alert

Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens wedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club. Volg ook al het (internationale) voetbal van vandaag in ons live voetbalcenter.

Programma, uitslagen en stand eredivisie

In ons matchcenter zie je het volledige programma van de komende speelronde in de eredivisie, de stand en alle uitslagen van de gespeelde wedstrijden. Hieronder zie je al onze video's over het Nederlandse voetbal.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Beluister hier al onze voetbalpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier alle video's over het Nederlandse voetbal