FC Twente schudt in tweede helft matig FC Groningen van zich af

Het duurde even voordat het goed ging lopen bij FC Twente. De ploeg van Ron Jans wist genoeg kansen te creëren, maar misten ze verbazingwekkend genoeg allemaal. In de tweede helft was de thuisploeg echter wel scherp voor het doel. Misidjan doorbrak de ban met een geplaatste bal in de lange hoek, waarna Joshua Brenet kort daarna van dichtbij de voorsprong verdubbelde. Ricky van Wolfswinkel kreeg beide assists op zijn naam, en bekroonde zijn uitstekende optreden in de slotfase door ook nog te scoren.