‘FC Twente moet gewoon kampioen worden’

Volwassen

Ook Volendam-trainer Hans de Koning, eerste divisie-specialist bij uitstek, geeft de Tukkers de meeste kans. ,,Sparta heeft een volwassen ploeg, maar ik denk toch dat FC Twente aan het langste eind trekt’’, zegt de Rotterdammer. ,,Ze hebben een goede ploeg die herkenbaar 4-3-3 speelt. Wij hadden trouwens thuis van Twente kunnen winnen, maar zij maakten vlak voor tijd de 1-2. Dat is ook een kwaliteit.’’ FC Twente verstrekte zich deze winter met Mohamed Hamdaoui (De Graafschap) en haalde Fred Friday weg bij AZ. Bij die laatste naam heeft De Koning zijn twijfels. ,,Of je daar blij van wordt, weet ik niet’’, zegt hij. ,,Maar met Met ook Boere en Oosterwijk hebben ze drie aardige spitsen.’’ Kraay weet wel wie van de drie hij de voorkeur zou geven. ,,Zet gewoon Tom Boere in de spits’’, zegt hij. ,,Als je hem een heel seizoen laat staan, maakt hij 25 goals. FC Twente had Friday niet hoeven te halen, die is bij Sparta volledig uitgekotst.’’

Concurrentie

Van de titelkandidaten in de eerste divisie manifesteerde FC Den Bosch zich deze transferperiode het meest nadrukkelijk. ,,Ze hebben aardig geïnvesteerd’’, zegt De Koning. ,,Het kan alleen ook lastig worden als je te veel goede spelers hebt. Zo lang het goed gaat, is er niets aan de hand. Maar verlies je een paar keer dan begint de concurrentie zich te roeren.’’ Vincent Vermeij en Brahim Darri zijn de twee opvallendste versterkingen van de Brabanders. ,,Bij NEC maakte Darri dit seizoen tegen ons het verschil’’, zegt De Koning. Kraay: ,,Ik ben benieuwd of hij het nu eindelijk eens laat zien. Darri kan niet altijd de trainer de schuld geven.’’

Rustig

Bij Go Ahead Eagles en Roda JC bleef het opvallend rustig deze winter. In Kerkrade zijn ze vooral blij dat ze topscorer Mario Engels konden behouden. ,,Hij maakt echt het verschil’’, zegt Kraay. ,,Toch zit er voor Roda niet meer in dan een plaats bij de eerste vijf. Ook Go Ahead eindigt met twee vingers in de neus bij de eerste vijf. Dan heeft trainer John Stegeman het uitstekend gedaan.’’



Ook De Koning ziet zijn oude club Go Ahead niet als titelkandidaat. ,,Aan het einde van de rit komen ze net iets tekort’’, zegt hij. ,,En als je ballen hebt, spreek je ook uit dat je kampioen wil worden. Dat moet je durven met zulk publiek als in Deventer. FC Twente, Sparta en Den Bosch doen dat wel.’’