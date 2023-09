FC Twente komt dramatische start te boven in voorronde Women's Champions League, ook Ajax door

Twente begon dramatisch op Sportpark Scheurserve. In de veertiende minuut viel de 0-1 via Paula Tomás en zo'n vijf minuten later stond er zelfs 0-2 op het scorebord door een goal van Alba Redondo.



Nog voor rust had Twente de schade al gerepareerd. Aanvoerder Renate Jansen maakte in de 34ste minuut de aansluitingstreffer en via Marit Auée werd het in de 43ste minuut gelijk: 2-2. Op aangeven van Liz Rijsbergen werd Sophie te Brake in de 69ste minuut de matchwinner: 3-2.

Ajax

Ajax won in het Moldavische Orhei overtuigend van het Belarussische Dinamo Minsk: 3-0. Na een halfuur kwam Ajax op voorsprong via Romée Leuchter. Vlak voor rust verdubbelde Sherida Spitse de marge door een penalty te benutten. In de 86ste minuut was het slotakkoord voor Leuchter. Dinamo Minsk eindigde het duel met tien speelsters na een rode kaart voor Arina Sitnikova.



Ajax en FC Twente krijgen vrijdag 15 september bij de loting in Nyon te horen wie de tegenstander wordt in de tweede voorronde. Duels die gespeeld worden op 10 en 11 oktober en de returns op 18 en 19 oktober bepalen wie zich plaatst voor de groepsfase waar FC Barcelona, Olympique Lyon, Bayern München en Chelsea al zeker van zijn.



Tekst loopt door onder de foto.

Volledig scherm Ajax-speelsters op archiefbeeld. © Pro Shots / Remko Kool

Invaller Pelova onderuit met Arsenal

De Oranje-internationals Victoria Pelova en Vivianne Miedema missen komend seizoen deelname aan de Champions League voor vrouwen. Hun club Arsenal verloor zaterdag in het Zweedse Linköping in de eerste kwalificatieronde van Paris FC. Het duel eindigde in 2-2 na de reguliere speeltijd en 3-3 na de verlenging. De Françaises namen echter de strafschoppen beter: 4-2.



Pelova viel na een uur spelen in, Miedema is nog altijd geblesseerd. Een kruisbandblessure kostte haar ook deelname aan het WK. Arsenal bereikte het afgelopen seizoen nog de halve finales van de Champions League waarin het door VfL Wolfsburg werd uitgeschakeld. De Londense club had het toernooi in 2017 gewonnen. Op 1 oktober begint voor Arsenal de competitie, thuis tegen Liverpool.



Lineth Beerensteyn vloog er met Juventus ook al uit. De Italiaanse ploeg verloor in Frankfurt na strafschoppen van de lokale Eintracht. De aanvalster van Oranje miste vanaf elf meter.

Bekijk hier de 3-0 van Ajax tegen Dinamo Minsk:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier de 2-0:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier de 1-0:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video's over voetbal