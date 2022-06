FC Twente is Ajax wederom de baas en pakt na de landstitel ook de Eredivisie Cup

Met FC Twente en Ajax stonden de Eredivisie Cup-winnaars van twee jaar geleden en vorig jaar tegenover elkaar. De Amsterdammers waren titelverdediger, maar dit keer ging de beker mee naar Enschede. Óndanks een valse start. Het was namelijk Romée Leuchter die na ruim een kwartier de score opende namens Ajax.

Die openingsgoal schudde FC Twente wakker. Acht minuten later was het namelijk alweer 1-1 door een weergaloze goal van Anna-Lena Stolze. Met een prachtige volley ramde ze de gelijkmaker tegen de touwen, waarna het aan Stefanie van der Gragt te danken was dat het niet ook meteen 2-1 voor FC Twente werd. De verdediger van Ajax haalde de bal van de lijn. Daardoor gingen de ploegen met een 1-1 stand de rust in.

In de tweede helft maakte FC Twente twee goals binnen twee minuten. In de 54ste minuut ging een hoekschop van Marisa Olislagers in één keer binnen, mede door een blunderende keepster Regina van Eijk, waarna Stolze er zelfs 3-1 van maakte. Het duel leek daarmee al de kant van FC Twente op te vallen, maar in de 66ste minuut was het toch weer Leuchter die namens Ajax de spanning terugbracht met de 3-2.

De vreugde bij Ajax was echter van korte duur. Renate Jansen bepaalde in de 66ste minuut de stand op 4-2 en daarmee leek het definitieve gaatje dan toch geslagen te zijn. Tiny Hoekstra bracht de spanning vlak voor tijd nog wel even terug met (wederom) een prachtige goal, maar het bleek niets meer dan een aansluitingstreffer, want in de absolute slotfase werd niet meer gescoord.