FC Twente heeft Assaidi tegen Willem II weer terug

Agyepong (hamstring) en Korte (lies) vallen weg met lichte pijntjes

15:24 Het is allerminst zeker dat Thomas Agyepong zondag tegen Roda JC inzetbaar is. De aanvaller heeft last van zijn hamstring en ontbrak donderdag op de training. Hij werd bij het grote partijspel vervangen door Rai Vloet die mag hopen op een terugkeer in de basis.