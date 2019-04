FC Twente hard onderuit bij RKC, Cambuur vernedert Jong Ajax

Keuken Kampioen Divisie-koploper FC Twente lijkt onbedreigd op het kampioenschap en dus promotie af te stevenen, maar moest vanavond een fikse nederlaag slikken. Op bezoek bij RKC Waalwijk gingen de Tukkers met 4-1 onderuit, terwijl de grootste concurrent Sparta Rotterdam wél won. In Amsterdam werd Jong Ajax over de knie gelegd door SC Cambuur.

De koploper uit Enschede had tot vanavond een voorsprong van elf punten op Sparta, maar ging in Waalwijk onderuit. Na een afgemeten voorzet van de rechterflank van Dylan Seys kopte Mario Bilate van dichtbij hard de 1-0 binnen. Twente ging op zoek naar de gelijkmaker, maar kreeg het deksel via een van richting veranderd schot van Seys (ex-FC Twente) kort voor rust juist op de neus.

Na iets meer dan een uur spelen deed Aitor Cantalapiedra wat terug namens de bezoekers, maar dichterbij kwamen ze niet. Door een eigen goal van Ricardinho en en een goal van Darren Maatsen werd het zelfs nog 4-1. Het was het eerste verlies sinds november, toen Jong Ajax in de Grolsch Veste met 5-2 te sterk was. Tussendoor bleef de formatie van coach Marino Pusic vijftien duels zonder nederlaag.

FC Twente zag maandag vervolgens dat twee van de drie achtervolgers hun wedstrijden wonnen, waaronder nummer twee Sparta.

Verjaardag

Op de eigen verjaardag (Sparta is vandaag 131 jaar oud geworden) was de thuisploeg in de eerste al helft veel sterker dan MVV Maastricht, maar onder anderen Ragnar Ache, Lars Veldwijk en Mohamed Rayhi kwamen niet tot scoren. Dat lukte laatstgenoemde overigens wel een keer, maar zijn goal werd terecht afgekeurd wegens buitenspel. Direct ná de pauze was het vervolgens rap beslist, door snelle goals van Ache en Veldwijk: 2-0 was ook de eindstand.

Volledig scherm © foto: Carla Vos

In Deventer ging Go Ahead Eagles thuis onderuit tegen Telstar: 2-3. Ahmad Mendes Moreira en Melle Springer zetten de bezoekers twee keer op voorsprong, tussendoor maakten Jaroslav Navratil en de ingevallen Thomas Verheydt twee keer gelijk. In de blessuretijd was het Dylan Mertens die Telstar alsnog de volle buit bezorgde.

Bij nummer vier FC Den Bosch stonden de afgelopen dagen volledig in het teken van het nieuws dat de KNVB de clubovername door Kakhi Jordania voorlopig heeft afgekeurd, al gaat de club wel tegen die beslissing in beroep. Sportief gezien konden de Brabanders al vroeg juichen, nadat Vincent Vermeij een voorzet fraaie binnenwerkte. Sven Blummel tekende kort voor rust voor de 2-0 tegen zijn oude ploeg, waarmee de wedstrijd wel beslist leek.

Zo zal de thuisploeg dat evenwel niet gevoel hebben: anderhalve week geleden stond FC Den Bosch tegen Telstar nog met 3-0 voor bij rust, maar ging het met 3-4 onderuit. Ook dit keer deed de tegenstander wat terug, in de persoon van Zakaria Aboukhlal. Dichterbij kwam kwam Jong PSV echter niet, waarna Vermeij de wedstrijd met zijn 3-1 in het slot gooide.

Pak rammel

Op het eigen Sportpark De Toekomst kreeg Jong Ajax een ongenadig pak rammel van SC Cambuur. Halverwege stond het al 0-5 door goals van voormalig Ajax-spits Sam Hendriks, Nigel Robertha (beiden scoorden tweemaal) en Matthew Steenvoorden. Namens de Amsterdammers maakte vooral doelman Dominik Kotarski een slechte beurt: hij ging in de fout bij twee doelpunten. Na rust mocht ook Steenvoorden zijn tweede maken, bij 0-6 bleef het.