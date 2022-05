FC Twente gaat Europa in na emotionele avond met eerbetoon voor Jody Lukoki

FC Twente heeft zich verzekerd van Europees voetbal. De ploeg van trainer Ron Jans was in de eigen Grolsch Veste met 3-0 te sterk voor FC Groningen, terwijl concurrent AZ in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht een 2-0-voorsprong uit handen gaf (2-2). De gelijkmaker van de Utrechters viel in de blessuretijd.

Vaclav Cerny zette de thuisploeg na een half uur op voorsprong door van dichtbij hard raak te schieten met links. De Tsjech droeg zijn doelpunt op aan Jody Lukoki, die afgelopen maandag op 29-jarige leeftijd overleed. FC Twente was zijn laatste club. Voor de wedstrijd was er een eerbetoon voor Lukoki, waarbij ook zijn zoontje betrokken was. Het kind van de voormalig aanvaller kwam met de spelers het veld op. Ze plantten allemaal een bloem in een vaas die naast een afbeelding van Lukoki stond.

Halverwege de tweede helft maakte de Griek Dimitrios Limnios er 2-0 van. Hij profiteerde van een grote fout in de defensie van FC Groningen, waar Neraysho Kasanwirjo de bal knullig van zijn voet liet springen. Via Kasanwirjo en de lat verdween de bal in het doel achter de kansloze doelman Peter Leeuwenburgh.

In de 80e minuut maakte Limnios zijn tweede van de avond. Hij tikte de bal eenvoudig in het lege doel nadat Ricky van Wolfswinkel de bal breed had gelegd.

FC Twente vierde het bereiken van Europees voetbal met duizenden fans op het veld. De club uit Enschede bemachtigde voor het eerst sinds 2013-2014 een ticket voor Europees voetbal. Acht jaar geleden eindigde FC Twente als derde onder trainer Fred Rutten. De tukkers stromen volgend seizoen in in de derde voorronde van de Conference League.

FC Twente stelde Europees voetbal pas rond 22.00 uur veilig, omdat toen pas het duel tussen FC Utrecht en AZ klaar was. De Utrechters kwamen in het even gestaakte duel pas diep in blessuretijd op 2-2. FC Twente won dit seizoen al negentien keer. Het laatste Eredivisie-seizoen waarin de Enschedeërs zoveel overwinningen boekten, was in 2010-2011 (21). Dat seizoen verloor koploper Twente op de laatste speeldag een rechtstreeks duel om de titel bij Ajax (3-1).

In het seizoen 2014-2015 bleef FC Twente in de voorronden van de Europa League steken. Tegen FK Qarabag uit Azerbeidzjan werd het thuis 1-1 en uit 0-0.

