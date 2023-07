FC Twente-fans kunnen naar Stockholm, ondanks angst voor rellen

Supporters van FC Twente kunnen komende week naar Stockholm afreizen voor het bijwonen van de return tegen Hammarby IF. Dat heeft directeur Paul van der Kraan laten weten aan de 1500 fans die via FC Twente een kaart hebben besteld voor het duel.

Het positieve reisadvies is de uitkomst van overleg tussen FC Twente en de Zweedse autoriteiten, Hammarby IF en andere direct betrokkenen. Van een blokkade van de wedstrijdkaarten en een ban voor Twente-supporters, waarvoor door de fans werd gevreesd, is dus geen sprake.

Na de ongeregeldheden afgelopen donderdag staan de verhoudingen op scherp. De vrees is dat supporters van Hammarby aanstaande donderdag wraak willen nemen voor wat er in Enschede is gebeurd. In de Grolsch Veste werd een groep van 200 sponsoren, relaties en fans van Hammarby direct na afloop op de hoofdtribune aangevallen door een meute Twente-hooligans.

Van der Kraan wijst er nadrukkelijk op dat het bezoeken van een (Europese) uitwedstrijd van FC Twente altijd gebeurt op eigen verantwoordelijkheid.

Wel wordt de naar Stockholm afreizende fans met klem gevraagd om géén zichtbare rode kleding, accessoires, of Ultras dan wel Vak-P kleding te dragen. „Begeef je niet in grote groepen en verplaats je niet in grote groepen tegelijk door de stad”, luidt verder het advies. FC Twente komt begin volgende week met nadere details voor de meereizende supporters.