FC Twente-directeur ontdaan na rellen: ‘Als dit de norm wordt, stop ik acuut met dit werk’

Jordan Teze ligt na zestien jaar PSV goed in de markt: clubs informeren in groten getale

PSV is op dit moment bezig om nog een centrale verdediger aan te trekken. Ondertussen is nog niet zeker of de defensieve krachten uit de bestaande selectie allemaal blijven. Voor Jordan Teze is bijvoorbeeld volop belangstelling. Hij kan rekenen op interesse uit onder meer Spanje, Frankrijk en Duitsland.