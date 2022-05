FC Twente-aanvaller Vaclav Cerny doet aangifte tegen Heracles-fan die hem sloeg

Na een opstootje naast het doel mengden ook toeschouwers zich in het gebeuren en op beelden is te zien dat een toeschouwer de Tsjechische aanvaller vanachter de boarding op zijn hoofd slaat.

De politie meldde dat er in Almelo rond de wedstrijd in totaal drie mensen zijn aangehouden. In de andere twee gevallen gaat het om iemand die vuurwerk gooide en iemand die agenten beledigde.

Levchenko

Het wordt tijd om een voorbeeld te stellen, vindt Evgeniy Levchenko. De voorzitter van spelersvakbond VVCS hoopt dat er zware sancties volgen voor de Heracles-fan die FC Twente-speler Cerny dit weekend in zijn gezicht sloeg. ,,Stel dat de Heracles-supporter met z’n klap het oog van Cerny had geraakt... Dan houdt hij daar misschien wel blijvende gezichtsschade aan over of verliest een oog. In mijn optiek is dit gewoon een zware mishandeling, een aanslag op de gezondheid van een speler", aldus Levchenko.