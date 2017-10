FC Groningen zet Mahi en Idrissi uit de selectie

FC Groningen, dat gisteren met 0-1 verloor van Willem II, stelt het in elk geval in het bekerduel met Roda JC woensdag en tegen Sparta volgende week zonder Mahi en Idrissi. De club gaat maandag in gesprek met topscorer Mahi, die ook niet mag trainen en spelen met FC Groningen onder 23 jaar. Idrissi sluit daar per direct aan en 'krijgt de kans zich te verbeteren en via houding en gedrag te laten zien dat hij bij de eerste selectie wil trainen en spelen'.



Zowel Idrissi als Mahi speelde gisteren 'gewoon' mee tegen Willem II, al werd eerstgenoemde in de rust vervangen door Amir Absalem. FC Groningen licht de precieze reden van het uitsluiten van het duo verder niet toe.