FC Groningen wil Wouter Gudde als opvolger van Nijland

Jaar cel geëist tegen PSV-fans in ‘Madrileens muntjesin­ci­dent’

29 januari Het Openbaar Ministerie in Madrid heeft een gevangenisstraf van een jaar en een boete van 600 euro geëist tegen drie PSV-supporters. Dit voor het vernederen van bedelaarsters voorafgaand aan de achtste finale van de Champions League-wedstrijd in Madrid tegen Atlético in het voorjaar van 2016.