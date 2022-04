FC Groningen-uitblinker Laros Duarte trekt aandacht uit Bundesliga en Ligue 1

Video Ajax opgelucht: tumultueus VAR-mo­ment helpt koploper op weg naar zege in Groningen

Ajax heeft bij FC Groningen met moeite koers gehouden voor de landstitel. De koploper sloeg in een pover optreden opnieuw hard toe in blessuretijd: 1-3. Rivaal PSV komt later vandaag in actie tegen FC Twente.

2 april