FC Groningen stuurt topscorer Strand Larsen op vakantie: spits mist duel met Feyenoord

De 20-jarige Noor, die deze zomer overkwam van Sarpsborg uit zijn vaderland, krijgt rust van trainer Danny Buijs. ,,Vanaf de tweede week van juni speelde hij al competitie in Noorwegen’’, legt de oefenmeester de keuze uit. ,,Als je hem vergelijkt met andere spelers in de selectie, dan heeft hij al twintig wedstrijden meer gespeeld.’’

FC Groningen kwam tot de conclusie dat Larsen toe was aan een vakantie. Omdat na dit eredivisieweekend een interlandperiode volgt, vond de club dat nu de tijd rijp was om hem een kleine twee weken vrij te geven. Buijs: ,,We maken voor iedere speler een individuele periodisering, daaruit kwam naar voren dat we voor Jørgen een vakantie moesten creëren waarin hij goed kan herstellen om hem het hele jaar fit en fris te houden.’’

De keuze van FC Groningen is opvallend, omdat Strand Larsen na een moeizaam begin de afgelopen weken goed begon te spelen. Tegen Fortuna Sittard tekende hij voor twee doelpunten en vorige week in het duel met VVV-Venlo vond hij eveneens het net. Oud-Feyenoorder Buijs had de aanvaller er dan ook graag bij gehad in de Kuip. ,,Maar de emotie mag het nooit winnen. Dit plan was al weken geleden opgesteld en de data bevestigen de keuze. Hij ging al weken steeds moeizamer herstellen. Je mag niet het risico nemen dat je zo’n jongen aan een onnodige blessure helpt.’’