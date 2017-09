FC Groningen loopt na rust vlot weg bij Hercules

Vreven des duivels: 'Grootste ontgoocheling uit trainers- en spe­lers­car­riè­re'

10:12 ,,Vier tegendoelpunten tegen amateurs, dat is ongezien.” Stijn Vreven kan niet geloven wat hij woensdagavond in Groesbeek heeft meegemaakt. Zijn elftal is in de eerste ronde van de beker op een ongelofelijke manier te kijk gezet door Achilles’29 (4-3), een club uit de tweede divisie. De trainer van NAC spreekt van een zwarte avond.