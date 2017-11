FC Groningen lijdt 1,4 miljoen euro verlies

WK 2018 Afgevallen Birighitti juicht vanaf de bank voor winnend Australië

15:33 Hij was er niet bij, maar zal woensdagochtend in zijn huiskamer in Breda ongetwijfeld een gat in de lucht hebben gesprongen. Voor de televisie zag NAC-goalie Mark Birighitti hoe zijn land Australië zich ten koste van Honduras plaatste voor het WK 2018.