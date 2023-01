FC Groningen hekkensluiter na grimmige avond in Euroborg: ‘Er werd van alles op het veld gegooid’

De ‘supporters’ leken bij een 0-1 tussenstand verhaal te willen halen op de hoofdtribune. Scheidsrechter Bas Nijhuis dirigeerde de spelers direct naar binnen. Even daarvoor klonk bij een deel van de aanhang de roep om het vertrek van technisch directeur Mark-Jan Fledderus. Het duel kon korte tijd later worden hervat.

De woede op de tribune ontstond nadat uitgerekend Daniël van Kaam SC Cambuur in de 77ste minuut op voorsprong schoot. De 22-jarige middenvelder uit Delfzijl werd door FC Groningen niet goed genoeg bevonden en mocht afgelopen zomer vertrekken uit de Euroborg. Hij haalde zijn gram door diagonaal met zijn linker in de verre hoek raak te schieten.

Volledig scherm Cambuur viert de 1-0. © Pro Shots / Niels Boersema

Zijn goal was de climax van een degradatiekraker waar enorm veel spanning op zat. Beide ploegen wisten sinds hun overwinning in eigen huis op PSV geen wedstrijd meer te winnen en zaten daarom in de rats. Cambuur was daardoor tot vandaag hekkensluiter, terwijl ook FC Groningen onder de streep terechtkwam. Het voorlopige dieptepunt in zowel Groningen als Leeuwarden was de uitschakeling in de beker door nota bene amateurs. Een ‘must-win’ dus, vooral voor het thuisspelende Groningen waar het hele seizoen al het chagrijn overheerst.

Het voetbal om van te zenuwpezen in de eerste helft beloofde in ieder geval weinig goeds. Cambuur leek te komen voor een puntje, terwijl Groningen wel doorkwam over de zijkanten maar daar te weinig kwaliteit heeft staan om gevaar te stichten. Alleen Luciano Valente van FC Groningen kreeg een goede kans, maar hij schoot naast.

Na rust kwam de wedstrijd wel los, met meteen mogelijkheden over een weer. Mitchel Paulissen kon met het hoofd Cambuur op voorsprong zetten, maar zijn matige kopbal liet zien waarom de Friezen - vandaag niet meegerekend - pas één keer het doel troffen in de laatste negen eredivisiewedstrijden. Maar even later liet Van Kaam Cambuur dus wel eindelijk juichen.

Na de break in de slotfase drong Groningen fel aan en raakte daarbij ook nog de lat. Gescoord werd er echter niet, waardoor Cambuur over de concurrent heen wipt op de ranglijst. Cambuur zag in de slotfase Marco Tol nog uitvallen met een flink bloedende hoofdwond.

Volledig scherm Marco Tol is flink geraakt aan zijn hoofd. © Pro Shots / Niels Boersema

Stand eredivisie

Reacties

Robbin Ruiter stond in de buurt van de Groningen-fans die het veld op kwamen. ,,Ik ben nog best snel op de eerste meters", aldus de Cambuur-doelman grappende bij ESPN. ,,Er werd van alles op het veld gegooid. Ik kreeg een bierflesopener tegen mijn rug gegooid, gelukkig kreeg ik hem niet tegen mijn hoofd. Munten tegen de lat. En er lagen zeker veertig aanstekers in het strafschopgebied. Daar hebben ze alleen zichzelf maar mee, want dan ga ik mijn doeltrap natuurlijk niet nemen. De wedstrijd nog even gestaakt, maar wat kan ons het schelen, we hebben gewonnen.”

,,Je hebt als keeper geen idee wat er achter je gebeurd", zei Cambuur-coach Sjors Ultee na de wedstrijd. ,,Er komen mensen het veld op, er wordt van alles gegooid. Dat is best beangstigend. We probeerden binnen de concentratie vast te houden, maar je hebt geen idee hoe lang het gaat duren. Er renden beveiligers door de gangen die naar de hoofdingang gingen, het was hectisch.”

,,Het mag niet, maar ik begrijp het ook wel weer", zegt FC Groningen-trainer Dennis van der Ree. ,,Wij mogen geen laatste staan. Ik denk dat het nu lastig is de supporters gerust te stellen. Dat moeten we op het veld doen.”

Dramatische start Groningen heeft zijn laagste aantal punten ooit na achttien Eredivisie-duels in een seizoen: twaalf. In de twee seizoenen waarin Groningen degradeerde uit de Eredivisie (1973/1974 en 1997/1998) stond de ploeg na achttien speelrondes op vijftien punten (omgerekend naar drie punten per overwinning).

Programma eredivisie

Stand eredivisie

Statistieken eredivisie

