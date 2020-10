FC Groningen getroffen: speler en drie stafleden testen positief op corona

Analyse Frenkie de Jong speelt weer zoals iedereen graag ziet

0:35 Het Nederlands elftal is bezig aan een seizoen dat in de zomer van 2021 moet eindigen met het uitgestelde EK. Oranje­kenner ­Maarten Wijffels legt de ploeg bij elke interland langs de meetlat. Vier vragen en antwoorden over Italië - Nederland.