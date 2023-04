FC Groningen-doelman Verrips houdt na nieuwe klap geloof in handhaving: ‘Maar de overtuiging ontbreekt’

,,Zeker eerste helft hadden we wel wat kansen, maar we maakten te weinig gebruik van de kansen die we krijgen. In de eindfase moet je, zeker tegen een ploeg als FC Utrecht, dodelijk zijn. Maar het hoort misschien wel bij de situatie waarin we zitten. We hebben minder vertrouwen en de overtuiging ontbreekt”, zegt Michael Verrips, die zijn ploeg met een knappe redding vlak na rust nog wel op de been hield.