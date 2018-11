FC Groningen boekt winst door transfers

Video ‘Wij gaan naar Frankrijk!’ Sterk Brabants tintje aan gouden generatie Oranje Leeuwinnen

13:53 Met Daniëlle van de Donk en Kika van Es in de basis verzekerden de Oranje Leeuwinnen zich gisteren in Zwitserland van een ticket voor het WK 2019 in Frankrijk. De kans is aanzienlijk dat het elftal van bondscoach Sarina Wiegman op de eindronde een stevig Brabants fundament kent.