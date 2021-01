FC Emmen jaagt in Almelo op eerste zege

Zahavi bezorgt PSV 5000ste eredivisie­tref­fer én snelste voorsprong ooit in Amsterdam

10 januari Of de Israëlische spits er zelf lang bij stil zal staan is nog maar de vraag, maar Eran Zahavi heeft zijn club met de vroege treffer op bezoek bij Ajax aan een mijlpaal geholpen. Het was alweer de 5000ste keer dat PSV in de eredivisie tot scoren kwam.