FC Emmen haalt Roosendaalse voetbalavonturier Desley Ubbink terug naar Nederland

Desley Ubbink uit Roosendaal komt na bijna tien jaar weer terug in Nederland voetballen. De dertigjarige middenvelder is maandagmorgen gepresenteerd bij FC Emmen.

Ubbink tekent bij de ploeg uit Drenthe een contract voor één jaar met een optie voor nog een seizoen. ,,Desley is een creatieve middenvelder met een schat aan ervaring. Hij kan iets extra’s brengen in de ploeg en zorgen voor de aanvoer richting onze voorwaartsen. Daarin zie ik voor hem dit seizoen een belangrijke rol”, laat hoofdtrainer Fred Grim weten op de clubwebsite.

De creatieve middenvelder uit Roosendaal leefde de laatste jaren als een ware voetbalavonturier. Na zijn vertrek in januari 2014 bij RKC Waalwijk speelde hij in verschillende landen in Oost-Europa. Na avonturen in Kazachstan (eerst FK Taraz, vervolgens Shaktar Karaganda) en Slowakije (AS Trencin) belandde hij in oktober 2019 in Polen bij Podbeskidzie. De laatste twee jaar speelde hij bij UTA Arad in Roemenië op het hoogste niveau. Daar liep deze zomer zijn contract af.

Hij heeft op zijn cv zelfs wedstrijden staan in de Europa League-kwalificatie, maar speelde nog nooit in de Nederlandse competitie. Bij RKC Waalwijk maakte hij zijn debuut in de KNVB Beker in 2013 tegen Heracles Almelo. Bij Emmen gaat hij dus voor zijn competitiedebuut op de Nederlandse velden.

Het leven als voetbalavonturier beviel hem uitstekend, zo vertelde hij in een eerder interview. ,,Ik speel al sinds mijn negentiende in het buitenland. Toen wist ik niet waar ik aan begon, ik woonde nog bij mijn ouders. In het begin had ik wel eens heimwee, maar je leert voor jezelf te leven, je wordt er hard van. Het heeft me sterker gemaakt als persoon. Nu vind ik het mooi om deze avonturen aan te gaan. Andere landen en culturen, op een andere manier naar voetbal kijken. Heel interessant om mee te maken.”

Ubbink speelde in de jeugd bij RBC, Feyenoord en Willem II/RKC Waalwijk. FC Emmen begint de competitie vrijdag 11 augustus met een uitwedstrijd tegen SC Cambuur.