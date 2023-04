FC Emmen en NEC missen kans op kans en schieten met gelijkspel weinig op

NEC heeft al voor de veertiende keer dit seizoen gelijkgespeeld in de Eredivisie. De ploeg van trainer Rogier Meijer creëerde in de uitwedstrijd tegen FC Emmen ook zonder de geblesseerde spelmaker Oussama Tannane heel wat kansen, maar gescoord werd er niet: 0-0. Voor FC Emmen betekende dat wel weer een kostbaar punt in de strijd tegen degradatie.

Beide ploegen verschenen vol bravoure aan de aftrap en het was NEC dat na vier minuten een grote kans op de openingstreffer miste. Via Ibrahim Cissoko kwam de bal bij Magnus Mattsson, die laag de hoek zocht. Micky van der Hart redde en had de bal via de paal uiteindelijk te pakken.

Een minuut later leek Richairo Zivkovic de thuisploeg op 1-0 te zetten. Jeremy Antonisse stoomde op en gaf een geweldige steekpass op Zivkovic, die op het randje van buitenspel stond. De spits omspeelde de keeper en tikte binnen. De VAR constateerde echter buitenspel en dus ging er een streep door deze treffer. In de eerste helft volgden genoeg kansen over en weer, al was NEC wel de bovenliggende partij. Gescoord voor rust werd er echter niet.

Kansen worden niet benut in Emmen

NEC bleef kansen creëren in de tweede helft, maar verzuimde keer op keer om op voorsprong te komen. Vooral Landry Dimata was verantwoordelijk voor een hoop gemiste kansen. FC Emmen kwam er spaarzaam uit en was via Ole Romeny nog dicht bij een treffer. Een heerlijke voorzet van Mohamed Bouchouari werd richting de hoek gekopt door Romeny, maar Jasper Cillessen redde.

In de slotfase golfde het spel op en neer. Lasse Schöne raakte namens NEC in de blessuretijd nog de buitenkant van de paal met een afstandsschot, maar het bleef 0-0.

FC Emmen heeft nu een punt meer dan Excelsior dat op de zestiende plaats staat. Die positie betekent aan het einde van het seizoen deelname aan de play-offs om promotie/degradatie. NEC verloor pas zeven keer, maar wedstrijden winnen lukte de Nijmegenaren ook pas zeven keer. Met 35 punten staat de ploeg van Meijer, de trainer die afgelopen week zijn contract met een jaar verlengde, in de middenmoot.

Goal Alert

Programma en uitslagen eredivisie

Stand eredivisie

