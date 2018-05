FC Dordrecht mag blijven dromen van eredivisie na wonder in Leeuwarden

winst na strafschoppenFC Dordrecht heeft voor een immense sensatie gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde van de play-offs. De formatie van trainer Gérard de Nooijer poetste in Leeuwarden de 4-1 nederlaag van het thuisduel van vier dagen eerder weg. De 'schapenkoppen' wonnen na 120 minuten met 4-1 en sloegen toe in de strafschoppenreeks door alle pingels feilloos te benutten.

De beloning: een dubbele ontmoeting in de halve finale met Sparta, de nummer zeventien van de eredivisie en een reprise van de play-offontmoetingen in 2014 die toen tot promotie leidden voor de Dordtenaren.

Je moet erbij geweest zijn om het te geloven. Na de 4-1 nederlaag van vanavond in eigen huis tegen Cambuur, dat zeven zeges op rij had geboekt, leek slechts een immens mirakel nog FC Dordrecht als play-offdeelnemer in leven te kunnen houden. De bijna onmogelijke achterstand, het feit dat de Dordtenaren sinds 27 augustus 2004 (1-4) niet meer in Leeuwarden hadden gewonnen. En dan was er ook nog eens tegenslag in de aanloop. Smaakmaker Andreias Calcan, de Roemeense huurling van Willem II, kon niet meespelen en in de aanloop naar de wedstrijd haakte ook nog eens doelman Bryan Janssen met een bilspierblessure af, waardoor de 18-jarige keeper Menno Bergsen zijn debuut onder de lat maakte.

In de eerste helft leek een heroïsche stunt totaal nog niet in de maak. FC Dordrecht rook via Denis Mahmudov wel aan een treffer, maar Cambuur leidde in de op dat moment nog gezapige ontmoeting halverwege dankzij een treffer van Issa Kallon en dus leek de paring Cambuur - Sparta in de volgende play-offronde volledig bezegeld.

Meteen na rust wisselde trainer Gérard de Nooijer tweemaal, Karim Bannani en Mawouna Amevor losten Kino Delorge en Julius Bliek af en de gasten gingen in een 3-4-3-opstelling spelen. De gelijkmaker van Jeremy Cijntje, die ook zijn debuut in de Dordtse basis had mogen maken, viel binnen drie minuten en wat zich vervolgens voltrok was wonderbaarlijk: Cambuur, onaantastbaar in de afgelopen weken, was totaal van de leg en FC Dordrecht leek op Bevrijdingsdag 2018 totaal zonder vrees. Menno Bergsen verrichtte heldendaden tussen de palen en voorin waren Cijntje en Arias een plaag voor de Friese defensie. Arias zorgde voor de 1-2 en toen arbiter Kevin Blom een overtreding van voormalig FC Dordrecht-speler Sai van Wermeskerken op Antonio Stankov net buiten het strafschopgebied met een ‘pingel’ honoreerde en clubtopschutter Denis Mahmudov vonniste, was FC Dordrecht opeens nog maar één goal verwijderd van het uitpoetsen van het verschil. Wéér Mahmudov kreeg de Friese aanhang, die lamgeslagen leek door de bizarre ontwikkelingen op het veld, helemaal stil met de 1-4 en het ‘wonder van Leeuwarden’ had definitief vorm gekregen.

De 1-4 na negentig minuten noodzaakte tot tweemaal een kwartier extra tijd. In de verlenging liep FC Dordrecht op het tandvlees. Aanvoerder Gustavo Hamer, die eerder deze week een nieuw contract tekende bij PEC Zwolle, raakte geblesseerd na een uithaal waardoor de derde en laatste wissel, Erol Alkan, in de ploeg kwam. Danny Bakker, huurling van SC Cambuur in Dordtse dienst, was met een lob nog dichtbij de 1-5 en ook een vrije trap van Mahmudov, die langs het hoofd van de onverzettelijke verdediger Daniël Breedijk, scheerde ging maar net naast.

Het draaide uit op strafschoppen. Mahmudov, Stankov, Amevor, Alkan en Arias scoorden voor FC Dordrecht. Daniel Crowley miste voor Cambuur.