FC Den Bosch haalt ‘enfant terrible’Jeroen Lumu naar De Vliert

Lumu gold in de jeugd en in het begin van zijn profloopbaan als een groot talent bij Willem II. De geboren Bredanaar stond destijds in de belangstelling van Liverpool, maar vertrok al op zijn achttiende naar het Bulgaarse Ludogorets.

Sindsdien werd zijn loopbaan gekenmerkt door een hele reeks omzwervingen. Zelf zei hij daarover recent nog in Voetbal International: ,,Als ik normaal had gedaan in mijn leven, was ik gewoon de beste van de allerbesten geworden. Maar ik kan niet normaal doen, dat is mijn grootste probleem.”

Wilde haren

FC Den Bosch gaat er vanuit dat de speler nu zijn wilde haren verloren is en geeft hem een nieuwe kans in De Vliert. Manager Voetbalzaken Jan Gösgens: ,,Jeroen is een meer ervaren speler die op verschillende plekken in de aanval uit de voeten kan. Zo’n speler kunnen we bij FC Den Bosch goed gebruiken. Hij is een prima aanvulling op de aanvallers die we al in huis hebben”.

Lumu begon met voetbal bij PCP in zijn geboortestad Breda. Al op jonge leeftijd werd hij gescout door Willem II en vertrok hij naar Tilburg. Daar debuteerde hij in januari 2012 op zijn zestiende in het eerste elftal. In twee jaar kwam Lumu tot 28 optredens en 3 goals voor Willem II.

Bulgaars kampioen

Bij Ludogorets speelde hij daarna vanaf januari 2014 een half seizoen waarin hij met die club Bulgaars kampioen en winnaar van de Bulgaarse voetbalbeker werd. Lumu leverde daaraan een bijdrage met 11 wedstrijden en 1 doelpunt.

Vervolgens voetbalde hij voor Heerenveen (1 wedstrijd), FC Dordrecht (23 wedstrijden en 5 goals), het Oostenrijkse SKN St. Pölten, het Turkse Samsunspor, Delhi Dynamos in India, het Roemeense Petrolul, FC Arouca in Portugal en het Georgische FC Saburtalo. Lumu bleef nergens langer dan een seizoen.

Het is de bedoeling dat Lumu nu in elk geval tot de zomer bij FC Den Bosch blijft. ,,Daarna wordt bekeken of we de samenwerking verlengen”, zegt Gösgens.