FC Basel - PSV

Maandag gepresen­teer­de Dogan moet NAC meer slagkracht geven

29 juli In tijden van droogte is het aantrekken van Huseyin Dogan als het slaan van een waterbron om het levenloze elftal te beregenen met doelpunten. De veelzijdige aanvaller is maandagavond vlak voor het oefenduel NAC - Panathinaikos gepresenteerd als nieuwe speler van de Bredase club.